В Ірані відбувся четвертий землетрус за добу: кількість постраждалих зросла до 287 осіб

00:55, 23 липня 2018
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Жителям провінції, які залишилися без будинків, надано житло.

Ілюстрація REUTERS
Ілюстрація REUTERS

Кількість постраждалих у результаті землетрусу в Ірані досягло 287 осіб. Про це повідомляє توسط з посиланням на дані екстрених служб.

Медичну допомогу отримали вісім людей, ще п'ятеро були госпіталізовані. У районі події продовжують працювати медики та екстрені служби, йдеться в повідомленні.

Жителям провінції, які залишилися без будинків, надано житло. Ведуться ремонтні роботи. На даний момент електрика є майже у всіх поселеннях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що землетрус магнітудою 5,9 стався в західному Ірані в неділю, травмувавши щонайменше 128 осіб. Це вже 4 за добу землетрус.

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