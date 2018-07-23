В Україні сьогодні пройдуть дощі з грозами, температура до +31° (карта)

08:10, 23 липня 2018
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Сьогодні буде спекотно.

Сьогодні в Україні очікуються грози / УНІАН
Сьогодні в Україні очікуються грози / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 23 липня в Україні пройдуть дощі з грозами, температура до +31°.

На сході пройдуть дощі з грозами, температура до +31°. Жителів південних регіонів також очікують дощі. Температура до +31°.

На заході України грози. Температура до +27°.

У північних областях також очікуються опади. Температура до +27°. У центрі пройдуть дощі з грозами, температура до +29°.

Прогноз на 23 липня / УНІАН
Прогноз на 23 липня / УНІАН

За народним прогнозом, 23 липня - день Антонія. Якщо на Антонія глухий грім - до дощу, гучний - до зливи.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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