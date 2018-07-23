Сьогодні в Києві пройде дощ, вдень до +24°

08:30, 23 липня 2018
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Ввечері у столиці до +21°.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 23 липня, у столиці пройде дощ, температура до +24°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +24°, ввечері - до +21°. Вітер західний та північно-західний, до 3,4 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 05:08, а зайде о 20:59.

Як повідомляв УНІАН, 23 липня в Україні пройдуть дощі з грозами, температура до +31°.

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