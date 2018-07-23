Сьогодні в Києві пройде дощ, вдень до +24°
Ввечері у столиці до +21°.
Згідно з даними Погода УНІАН, у понеділок, 23 липня, у столиці пройде дощ, температура до +24°.
Наслідки дощів в Києві: у мережі з'єднання явилася карта місць, які найчастіше затоплює
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +24°, ввечері - до +21°. Вітер західний та північно-західний, до 3,4 м/с.
Сонце в столиці зійшло у 05:08, а зайде о 20:59.
Як повідомляв УНІАН, 23 липня в Україні пройдуть дощі з грозами, температура до +31°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Донецьк+30°... +17°
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Запоріжжя+30°... +20°
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Кіровоград+29°... +17°
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Луганськ+31°... +19°
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