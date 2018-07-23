Синоптики попереджають про грози, град та сильний вітер в Україні
Очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
Сьогодні, 23 липня, в Україні очікуються грози та сильний вітер, оголошено штормове попередження.
В Україні сьогодні пройдуть дощі з грозами, температура до +31° (карта)
Про це попереджає Український гідрометцентр.
"Вдень 23 липня в Україні, крім більшості південних та східних областей, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Чернігові злива спричинила підтоплення домогосподарств та підвалів у багатоквартирних будинках. 21 липня у місті внаслідок інтенсивних опадів сталося підтоплення 13 приватних подвір'їв на декількох вулицях.
Також внаслідок негоди було підтоплено багато дворів та доріг Києва.
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