Синоптики попереджають про грози, град та сильний вітер в Україні

09:32, 23 липня 2018
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Очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Майже по всій Україні очікуються грози / фото УНІАН
Майже по всій Україні очікуються грози / фото УНІАН

Сьогодні, 23 липня, в Україні очікуються грози та сильний вітер, оголошено штормове попередження.

В Україні сьогодні пройдуть дощі з грозами, температура до +31° (карта)

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"Вдень 23 липня в Україні, крім більшості південних та східних областей, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Чернігові злива спричинила підтоплення домогосподарств та підвалів у багатоквартирних будинках. 21 липня у місті внаслідок інтенсивних опадів сталося підтоплення 13 приватних подвір'їв на декількох вулицях.

Також внаслідок негоди було підтоплено багато дворів та доріг Києва. 

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