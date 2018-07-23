Синоптики попереджають про грози, град та сильний вітер в Україні

Очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Майже по всій Україні очікуються грози / фото УНІАН

Сьогодні, 23 липня, в Україні очікуються грози та сильний вітер, оголошено штормове попередження.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"Вдень 23 липня в Україні, крім більшості південних та східних областей, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Чернігові злива спричинила підтоплення домогосподарств та підвалів у багатоквартирних будинках. 21 липня у місті внаслідок інтенсивних опадів сталося підтоплення 13 приватних подвір'їв на декількох вулицях.

Також внаслідок негоди було підтоплено багато дворів та доріг Києва.