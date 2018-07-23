Жертвами тайфуну "Шонтінь" у В'єтнамі стали вісім осіб

Ще 20 людей вважаються зниклими безвісти.

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Вісім людей загинули в результаті повеней, викликаних тайфуном "Шонтінь" у В'єтнамі.

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Ще 20 осіб вважаються зниклими безвісти, передає Сіньхуа з посиланням на Центральний керівний комітет із запобігання і контролю стихійний лих В'єтнаму.

Дощі і повені зруйнували велику кількість будинків, пошкодили дороги і поля. Найбільше від стихії постраждала провінція Єнбай, де загинули шестеро людей, 18 зникли безвісти.

Нагадаємо, провінцію Ганьсу в північно-західному Китаї накрили потужні дощі з грозою, випало понад 100 мм опадів.