Жертвами тайфуну "Шонтінь" у В'єтнамі стали вісім осіб

10:52, 23 липня 2018
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Ще 20 людей вважаються зниклими безвісти.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Вісім людей загинули в результаті повеней, викликаних тайфуном "Шонтінь" у В'єтнамі.

На Шанхай насувається тайфун "Ампіл", евакуювали понад 190 тисяч осіб

Ще 20 осіб вважаються зниклими безвісти, передає Сіньхуа з посиланням на Центральний керівний комітет із запобігання і контролю стихійний лих В'єтнаму.

Дощі і повені зруйнували велику кількість будинків, пошкодили дороги і поля. Найбільше від стихії постраждала провінція Єнбай, де загинули шестеро людей, 18 зникли безвісти.

Нагадаємо, провінцію Ганьсу в північно-західному Китаї накрили потужні дощі з грозою, випало понад 100 мм опадів.

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