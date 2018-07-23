Погода на тиждень: в Україні буде спекотно і з грозовими дощами (карта)

12:00, 23 липня 2018
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У п'ятницю місцями до +34°.

Цього тижня дощі в Україні триватимуть / Фото: Олексій Лимаренко
Цього тижня дощі в Україні триватимуть / Фото: Олексій Лимаренко

Згідно з даними Погода УНІАН, цього тижня в Україні очікуються дощі з грозами, збережеться спекотна погода.

У понеділок в Україні місцями пройдуть дощі. На півдні до +32°, в інших регіонах до +23°...+30°.

Прогноз на 23 липня / УНІАН
Прогноз на 23 липня / УНІАН

У вівторок, 24 липня, в Україні пройдуть дощі з грозами. На півдні до +30°.

Прогноз на 24 липня / УНІАН
Прогноз на 24 липня / УНІАН

У середу, 25 липня, пройдуть дощі з грозами. Найтепліше буде на сході - до +33°. В інших регіонах до +31°.

Прогноз на 25 липня / УНІАН
Прогноз на 25 липня / УНІАН

У четвер також очікуються грози. Вночі по країні +15°...+22°, вдень на сході до +34°.

Прогнз на 26 липня / УНІАН
Прогнз на 26 липня / УНІАН

У п'ятницю пройдуть дощі. На сході і півдні до +34°, в інших регіонах до +31°.

Прогноз на 27 липня / УНІАН
Прогноз на 27 липня / УНІАН

28 та 29 липня в Україні очікуються опади. У суботу вночі найпрохолодніше буде на заході - до +18°, на решті території +19°...+20°. Вдень температура по країні +28°...+33°. У неділю вночі на заході до +17°, вдень в Україні від +28° до +33°.

Прогноз на 28 липня / УНІАН
Прогноз на 28 липня / УНІАН
Прогноз на 29 липня / УНІАН
Прогноз на 29 липня / УНІАН

Народний прогноз

23 липня - день Антонія. Якщо на Антонія глухий грім - до дощу, гучний - до зливи. 24 липня - день Ольги. Гучний грім 24 липня віщує досить сильний дощ.

Синоптики попереджають про грози, град та сильний вітер в Україні

25 липня — Прокла. На святого Прокла — великі роси. На Прокла над лісом туман — до дощу.

26 липня — Собор Архангела Гавриїла. Суха погода у цей день передвіщає хорошу осінь. Якщо 26 липня сильна злива з грозою — на дощову осінь. 27 липня - день Акили. День характеризується появою грибів і початком дощової пори. Якщо день дощовий, то буде лити ще сім днів або сім тижнів.

28 липня — Володимира Великого рівноапостольного князя. За народним календарем цей день вважається серединою літа. 29 липня— Афиногена священномученика. Сьогодні літо переступило спекотний поріг. Спекотні дні минають, ночі стають холоднішими, птахи замовкають.

Детальніше про погоду у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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