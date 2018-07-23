На Філіппінах 720 тисяч людей постраждали через тропічний циклон
У багатьох провінціях оголошено надзвичайний стан.
Через сильні зливи, спричинені тропічним циклоном, на Філіппінах загинули п'ять осіб, 720 тисяч постраждали.
На Шанхай насувається тайфун "Ампіл", евакуювали понад 190 тисяч осіб
Люди загинули в провінціях Горная, Східний Негрос, Антике і Західний Негрос. 230 тисяч людей сховалися в евакуаційних центрах, передає Xinhua з посиланням на уряд Філіппін.
Через розгул стихії в багатьох провінціях оголошено надзвичайний стан.
Нагадаємо, вісім людей загинули в результаті повеней, викликаних тайфуном "Шонтінь" у В'єтнамі.
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