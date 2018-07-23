На Філіппінах 720 тисяч людей постраждали через тропічний циклон

14:06, 23 липня 2018
10
0

У багатьох провінціях оголошено надзвичайний стан.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Через сильні зливи, спричинені тропічним циклоном, на Філіппінах загинули п'ять осіб, 720 тисяч постраждали.

На Шанхай насувається тайфун "Ампіл", евакуювали понад 190 тисяч осіб

Люди загинули в провінціях Горная, Східний Негрос, Антике і Західний Негрос. 230 тисяч людей сховалися в евакуаційних центрах, передає Xinhua з посиланням на уряд Філіппін.

Через розгул стихії в багатьох провінціях оголошено надзвичайний стан.

Нагадаємо, вісім людей загинули в результаті повеней, викликаних тайфуном "Шонтінь" у В'єтнамі.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Злива в Києві перетворила вулицю біля "Лівобережної" на суцільну калюжу: утворився затор (відео) Злива в Києві перетворила вулицю біля "Лівобережної" на суцільну калюжу: утворився затор (відео)
Погода на тиждень: в Україні буде спекотно і з грозовими дощами (карта) Погода на тиждень: в Україні буде спекотно і з грозовими дощами (карта)
Жертвами тайфуну "Шонтінь" у В'єтнамі стали вісім осіб Жертвами тайфуну "Шонтінь" у В'єтнамі стали вісім осіб
Синоптики попереджають про грози, град та сильний вітер в Україні Синоптики попереджають про грози, град та сильний вітер в Україні
Сьогодні в Києві пройде дощ, вдень до +24° Сьогодні в Києві пройде дощ, вдень до +24°
В Україні сьогодні пройдуть дощі з грозами, температура до +31° (карта) В Україні сьогодні пройдуть дощі з грозами, температура до +31° (карта)
На Шанхай насувається тайфун "Ампіл", евакуювали понад 190 тисяч осіб На Шанхай насувається тайфун "Ампіл", евакуювали понад 190 тисяч осіб

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
98 %
751 мм
3.8 м/с
98 %
Стрічка новин