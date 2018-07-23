На Філіппінах 720 тисяч людей постраждали через тропічний циклон

У багатьох провінціях оголошено надзвичайний стан.

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Через сильні зливи, спричинені тропічним циклоном, на Філіппінах загинули п'ять осіб, 720 тисяч постраждали.

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Люди загинули в провінціях Горная, Східний Негрос, Антике і Західний Негрос. 230 тисяч людей сховалися в евакуаційних центрах, передає Xinhua з посиланням на уряд Філіппін.

Через розгул стихії в багатьох провінціях оголошено надзвичайний стан.

Нагадаємо, вісім людей загинули в результаті повеней, викликаних тайфуном "Шонтінь" у В'єтнамі.