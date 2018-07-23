У Києві через зливу затопило дороги: біля "Лівобережної" утворився затор (відео)
Автомобілі рухаються вплав.
У Києві 23 липня через дощ затопило дороги, біля станцій метро "Лівобережна" і "Чернігівська" утворилися затори.
Сьогодні в Києві пройде дощ, вдень до +24°
Про це в Facebook повідомляє "Київ Оперативний".
Сильний дощ затопив частину доріг. Найбільше постраждали райони станцій "Лівобережна" і "Чернігівська"
"Станція метро "Лівобережна" стоїть в пробці, під мостом Метро все залито. Об'їжджайте!", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 23 липня в Україні очікуються грози і сильний вітер, оголошено штормове попередження.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+23°... +17°
-
Дніпро+28°... +19°
-
Донецьк+29°... +17°
-
Житомир+23°... +18°
-
Запоріжжя+31°... +19°
-
Івано-Франківськ+24°... +16°
-
Київ+24°... +18°
-
Кіровоград+29°... +18°
-
Луганськ+30°... +19°
-
Луцьк+24°... +18°
-
Львів+24°... +17°
-
Миколаїв+31°... +19°
-
Одеса+31°... +18°
-
Полтава+27°... +18°
-
Рівне+24°... +17°
-
Сімферополь+29°... +16°
-
Суми+24°... +17°
-
Тернопіль+23°... +17°
-
Харків+28°... +19°
-
Херсон+31°... +19°
-
Хмельницький+24°... +17°
-
Черкаси+25°... +18°
-
Чернігів+23°... +18°
-
Чернівці+25°... +18°
Віргінія, США
+ 23 °
Хмарно з проясненнями, невеликий дощ
Погода Стерлінг
Відчувається як: +23 °
Вологість: 98 %
Тиск: 752 мм
Вітер: 3.8 м/с
Ймовірність опадів: 98 %
Схід: 06:02
Захід 20:29
Видимість: 9 км
Фаза місяця:
Стрічка новин