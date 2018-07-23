У Києві через зливу затопило дороги: біля "Лівобережної" утворився затор (відео)

Автомобілі рухаються вплав.

Із-за дощу дороги в Києві затопило / facebook.com Андрій Фоменко

У Києві 23 липня через дощ затопило дороги, біля станцій метро "Лівобережна" і "Чернігівська" утворилися затори.

Читайте також Сьогодні в Києві пройде дощ, вдень до +24°

Про це в Facebook повідомляє "Київ Оперативний".

Сильний дощ затопив частину доріг. Найбільше постраждали райони станцій "Лівобережна" і "Чернігівська"

"Станція метро "Лівобережна" стоїть в пробці, під мостом Метро все залито. Об'їжджайте!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 23 липня в Україні очікуються грози і сильний вітер, оголошено штормове попередження.