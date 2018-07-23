У Києві через зливу затопило дороги: біля "Лівобережної" утворився затор (відео)

14:35, 23 липня 2018
208
0

Автомобілі рухаються вплав.

Із-за дощу дороги в Києві затопило / facebook.com Андрій Фоменко
Із-за дощу дороги в Києві затопило / facebook.com Андрій Фоменко

У Києві 23 липня через дощ затопило дороги, біля станцій метро "Лівобережна" і "Чернігівська" утворилися затори.

Сьогодні в Києві пройде дощ, вдень до +24°

Про це в Facebook повідомляє "Київ Оперативний".

Сильний дощ затопив частину доріг. Найбільше постраждали райони станцій "Лівобережна" і "Чернігівська"

"Станція метро "Лівобережна" стоїть в пробці, під мостом Метро все залито. Об'їжджайте!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 23 липня в Україні очікуються грози і сильний вітер, оголошено штормове попередження.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку на півдні України Синоптики попереджають про пожежну небезпеку на півдні України
Синоптики попереджають про грози, град та сильний вітер в Україні Синоптики попереджають про грози, град та сильний вітер в Україні
Сьогодні в Києві пройде дощ, вдень до +24° Сьогодні в Києві пройде дощ, вдень до +24°
В Ірані відбувся четвертий землетрус за добу: кількість постраждалих зросла до 287 осіб В Ірані відбувся четвертий землетрус за добу: кількість постраждалих зросла до 287 осіб
В Японії жертвами спеки стали близько 30 осіб В Японії жертвами спеки стали близько 30 осіб
На Шанхай насувається тайфун "Ампіл", евакуювали понад 190 тисяч осіб На Шанхай насувається тайфун "Ампіл", евакуювали понад 190 тисяч осіб
Грози, град та шквали: синоптики попередили про погіршення погоди в Україні Грози, град та шквали: синоптики попередили про погіршення погоди в Україні

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 23 °
Хмарно з проясненнями, невеликий дощ
Погода Стерлінг
98 %
752 мм
3.8 м/с
98 %
Стрічка новин