Злива в Києві перетворила вулицю біля "Лівобережної" на суцільну калюжу: утворився затор (відео)
Сьогодні в Києві пройшов сильний дощ, на другу половину дня синоптики також обіцяють дощ, вітер – 2-5 м/с.
У Києві на станції метро «Лівобережна» вулиця під мостом перетворилася на суцільну калюжу.
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Про це повідомляє спільнота «Київ Оперативний» в Facebook, опублікувавши відео залитої водою вулиці під естакадою.
«Станція метро Лівобережна стоїть у заторі, під мостом метро все залито. Об'їжджайте!», – попереджають водіїв у співтоваристві.
Зазначимо, сьогодні в Києві пройшов сильний дощ, на другу половину дня синоптики також обіцяють дощ, вітер – 2-5 м/с.
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