Синоптики попереджають про пожежну небезпеку на півдні України

15:27, 23 липня 2018
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Пожежна небезпека сягає надзвичайного рівня.

На півдні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua
На півдні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Сьогодні, 23 липня, у південних областях України зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"23 липня у більшості районів південних областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 23 липня в Україні очікуються грози та сильний вітер, оголошено штормове попередження.

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