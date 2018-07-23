Завтра в Україні пройде дощ з грозою, температура до +30° (відеопрогноз)

По всій країні буде спекотно.

Завтра в Україні очікуються грози / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 24 липня в Україні пройдуть дощі з грозами, на півдні до +30°.

Читайте також Погода на тиждень: в Україні буде спекотно і з грозовими дощами (карта)

На сході пройдуть дощі з грозами, температура до +29°. Жителів південних регіонів також очікують опади. Температура до +30°.

На заході України пройдуть дощі. Температура до +25°.

У північних областях грози. Температура до +25°. У центрі пройдуть дощі, температура до +30°.

За народним прогнозом, 24 липня - день Ольги. Гучний грім 24 липня віщує досить сильний дощ.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.