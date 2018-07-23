Завтра в Україні пройде дощ з грозою, температура до +30° (відеопрогноз)
По всій країні буде спекотно.
Згідно з даними Погода УНІАН, 24 липня в Україні пройдуть дощі з грозами, на півдні до +30°.
Погода на тиждень: в Україні буде спекотно і з грозовими дощами (карта)
На сході пройдуть дощі з грозами, температура до +29°. Жителів південних регіонів також очікують опади. Температура до +30°.
На заході України пройдуть дощі. Температура до +25°.
У північних областях грози. Температура до +25°. У центрі пройдуть дощі, температура до +30°.
За народним прогнозом, 24 липня - день Ольги. Гучний грім 24 липня віщує досить сильний дощ.
Прогноз погоди в Україні на вівторок, 24 липня
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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Вінниця+23°... +17°
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Дніпро+28°... +19°
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Донецьк+29°... +17°
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Житомир+23°... +18°
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Запоріжжя+30°... +19°
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Івано-Франківськ+24°... +16°
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Київ+24°... +18°
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Кіровоград+29°... +18°
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Луганськ+30°... +19°
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Луцьк+23°... +18°
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Львів+24°... +17°
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Миколаїв+30°... +19°
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Одеса+31°... +18°
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Полтава+27°... +18°
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Рівне+23°... +17°
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Сімферополь+29°... +16°
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Суми+24°... +17°
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Тернопіль+24°... +17°
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Харків+29°... +19°
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Херсон+31°... +19°
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Хмельницький+24°... +17°
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Черкаси+25°... +18°
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Чернігів+23°... +18°
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Чернівці+25°... +18°
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