У Києві завтра до +25°, пройде дощ

17:00, 23 липня 2018
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Дощ буде йти протягом всього дня.

У Києві завтра пройде дощ / УНІАН
У Києві завтра пройде дощ / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 24 липня, у Києві пройде дощ з грозою, температура до +25°.

Погода на тиждень: в Україні буде спекотно і з грозовими дощами (карта)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +25°, ввечері - до +22°. Вітер північно-східний і південно-східний, до 1,8 м/с.

Сонце в столиці зійде у 05:12, а зайде в 20:55.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня в Україні пройдуть дощі з грозами, на півдні до +30°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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