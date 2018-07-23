У Києві завтра до +25°, пройде дощ
Дощ буде йти протягом всього дня.
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 24 липня, у Києві пройде дощ з грозою, температура до +25°.
Погода на тиждень: в Україні буде спекотно і з грозовими дощами (карта)
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +25°, ввечері - до +22°. Вітер північно-східний і південно-східний, до 1,8 м/с.
Сонце в столиці зійде у 05:12, а зайде в 20:55.
Як повідомляв УНІАН, 24 липня в Україні пройдуть дощі з грозами, на півдні до +30°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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Вінниця+23°... +17°
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Дніпро+28°... +19°
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Донецьк+29°... +17°
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Житомир+23°... +18°
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Запоріжжя+30°... +19°
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Івано-Франківськ+24°... +16°
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Київ+24°... +18°
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Кіровоград+29°... +18°
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Луганськ+30°... +19°
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Луцьк+23°... +18°
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Львів+24°... +17°
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Миколаїв+30°... +19°
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Одеса+31°... +18°
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Полтава+27°... +18°
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Рівне+23°... +17°
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Сімферополь+29°... +16°
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Суми+24°... +17°
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Тернопіль+24°... +17°
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Харків+29°... +19°
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Херсон+31°... +19°
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Хмельницький+24°... +17°
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Черкаси+25°... +18°
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Чернігів+23°... +18°
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