Злива в Києві: через сильний дощ у столиці затопило автобус з пасажирами (відео)

Через дощ затопило дороги, біля станцій метро "Лівобережна" і "Чернігівська" утворилися затори.

Сьогодні у столиці пройшов сильний дощ / фото УНІАН

Злива, що пройшла у Києві в понеділок, 23 липня, затопила вулицю в районі метро Лівобережна.

Відповідне відео опублікувала на своїй сторінці в Facebook мешканка столиці.

Відео: Facebook Кароліна Малина

На відео видно, що на вулиці Сверстюка утворилася величезна калюжа, машинам доводилося практично "плисти" по дорозі.

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На кадрах також видно, що автобус, який намагався проїхати калюжу, затопило дощовою водою. Вода потрапила в салон крізь щілини в закритих дверях.

Раніше повідомлялося, що в Києві 23 липня через дощ затопило дороги, біля станцій метро "Лівобережна" і "Чернігівська" утворилися затори.