У Греції спалахнули масштабні лісові пожежі (фотогалерея)

Через задимлення дороги до Пелопоннесу було скасовано рух автівок і поїздів.

Пожежа в селищі Кінета / REUTERS

Біля столиці Греції, Афін, спалахнули потужні лісові пожежі.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на Reuters.

Зазначається, що пожежа розгорілася в курортному селищі Кінета за 54 кілометри від Афін. Густий дим, утворений внаслідок пожежі, розповсюдився над столицею Греції, а також накрив одну з грецьких магістралей, якою щодня десятки тисяч водіїв дістаються до півострова Пелопоннес.

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Через неконтрольований катаклізм жителі регіону опинилися в небезпеці. Місцева влада закликає людей покидати домівки й тікати від пожежі.

"Люди повинні тікати, закривати свої будинки і просто тікати. Люди не можуть терпіти так багато диму протягом багатьох годин. Це екстремальна ситуація", - сказав голова пожежних служб.

Повідомляється, що пізніше сталася інша пожежа - на півночі від Афін. Десятки будинків можуть бути пошкоджені або зруйновані.

Через задимлення дороги до Пелопоннесу було скасовано рух автівок і поїздів.