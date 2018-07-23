У Греції спалахнули масштабні лісові пожежі (фотогалерея)
Через задимлення дороги до Пелопоннесу було скасовано рух автівок і поїздів.
Біля столиці Греції, Афін, спалахнули потужні лісові пожежі.
Про це повідомляє ТСН з посиланням на Reuters.
Зазначається, що пожежа розгорілася в курортному селищі Кінета за 54 кілометри від Афін. Густий дим, утворений внаслідок пожежі, розповсюдився над столицею Греції, а також накрив одну з грецьких магістралей, якою щодня десятки тисяч водіїв дістаються до півострова Пелопоннес.
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Через неконтрольований катаклізм жителі регіону опинилися в небезпеці. Місцева влада закликає людей покидати домівки й тікати від пожежі.
"Люди повинні тікати, закривати свої будинки і просто тікати. Люди не можуть терпіти так багато диму протягом багатьох годин. Це екстремальна ситуація", - сказав голова пожежних служб.
Повідомляється, що пізніше сталася інша пожежа - на півночі від Афін. Десятки будинків можуть бути пошкоджені або зруйновані.
Через задимлення дороги до Пелопоннесу було скасовано рух автівок і поїздів.
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