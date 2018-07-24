Жертвами лісових пожеж у Греції стали щонайменше 20 осіб, понад 100 постраждалих
Серед постраждалих 16 дітей.
Внаслідок лісових пожеж у Греції загинуло щонайменше 20 осіб, ще понад сотня людей отримали поранення.
Як повідомляє BBC з посиланням на місцеву владу, більшість жертв опинилися в пастці на морському курорті Маті, в 40 км на північний схід від Афін, і померли або в своїх домівках, або у автомобілях.
Зазначається, що серед понад сотні постраждалих внаслідок пожежі 16 дітей. 11 осіб перебувають у тяжкому стані.
Захід США потерпає від лісових пожеж
Також триває операція з пошуку 10-х туристів, рятувалися від вогню на човні. Жителі найбільш постраждалих районів також були змушені тікати в море, щоб врятуватися від пожежі.
Як повідомляв УНІАН, біля столиці Греції, Афін, спалахнули потужні лісові пожежі. Густий дим, утворений внаслідок пожежі, розповсюдився над столицею Греції, а також накрив одну з грецьких магістралей, якою щодня десятки тисяч водіїв дістаються до півострова Пелопоннес.
Через неконтрольований катаклізм жителі регіону опинилися в небезпеці. Місцева влада закликає людей покидати домівки й тікати від пожежі.
Погода в Україні
-
Вінниця+23°... +16°
-
Дніпро+29°... +19°
-
Донецьк+30°... +18°
-
Житомир+23°... +17°
-
Запоріжжя+29°... +19°
-
Івано-Франківськ+23°... +16°
-
Київ+24°... +19°
-
Кіровоград+30°... +18°
-
Луганськ+31°... +19°
-
Луцьк+24°... +17°
-
Львів+23°... +16°
-
Миколаїв+29°... +19°
-
Одеса+29°... +17°
-
Полтава+28°... +19°
-
Рівне+25°... +17°
-
Сімферополь+29°... +18°
-
Суми+28°... +19°
-
Тернопіль+23°... +16°
-
Харків+29°... +19°
-
Херсон+29°... +19°
-
Хмельницький+23°... +17°
-
Черкаси+28°... +19°
-
Чернігів+24°... +18°
-
Чернівці+24°... +18°