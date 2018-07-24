Жертвами лісових пожеж у Греції стали щонайменше 20 осіб, понад 100 постраждалих

Серед постраждалих 16 дітей.

Лісова пожежа у Греції / REUTERS

Внаслідок лісових пожеж у Греції загинуло щонайменше 20 осіб, ще понад сотня людей отримали поранення.

Як повідомляє BBC з посиланням на місцеву владу, більшість жертв опинилися в пастці на морському курорті Маті, в 40 км на північний схід від Афін, і померли або в своїх домівках, або у автомобілях.

Зазначається, що серед понад сотні постраждалих внаслідок пожежі 16 дітей. 11 осіб перебувають у тяжкому стані.

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Також триває операція з пошуку 10-х туристів, рятувалися від вогню на човні. Жителі найбільш постраждалих районів також були змушені тікати в море, щоб врятуватися від пожежі.

Як повідомляв УНІАН, біля столиці Греції, Афін, спалахнули потужні лісові пожежі. Густий дим, утворений внаслідок пожежі, розповсюдився над столицею Греції, а також накрив одну з грецьких магістралей, якою щодня десятки тисяч водіїв дістаються до півострова Пелопоннес.

Через неконтрольований катаклізм жителі регіону опинилися в небезпеці. Місцева влада закликає людей покидати домівки й тікати від пожежі.