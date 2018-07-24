Сьогодні в Україні продовжаться дощі, місцями температура до +30° (карта)
По всій країні буде спекотно.
Згідно з даними Погода УНІАН, 24 липня в Україні пройдуть дощі з грозами, на півдні до +30°.
У Києві через зливу затопило дороги біля "Лівобережної" утворився затор (відео)
На сході пройдуть дощі з грозами, температура до +29°. Жителів південних регіонів також очікують опади. Температура до +30°.
На заході України пройдуть дощі. Температура до +25°.
У північних областях грози. Температура до +25°. У центрі пройдуть дощі, температура до +30°.
За народним прогнозом, 24 липня - день Ольги. Гучний грім 24 липня віщує досить сильний дощ.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Житомир+23°... +17°
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Запоріжжя+29°... +19°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+29°... +19°
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Одеса+29°... +17°
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Сімферополь+29°... +18°
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