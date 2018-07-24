У Києві сьогодні пройде дощ з грозою, вдень температура до +25°
Ввечері у столиці до +22°.
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 24 липня, у Києві пройде дощ з грозою, температура до +25°.
У Києві через зливу затопило дороги біля "Лівобережної" утворився затор (відео)
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +25°, ввечері - до +22°. Вітер північно-східний і південно-східний, до 1,8 м/с.
Сонце в столиці зійшло у 05:12, а зайде в 20:55.
Як повідомляв УНІАН, 24 липня в Україні пройдуть дощі з грозами, на півдні до +30°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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