В Україні оголосили штормове попередження

У Карпатах очікуються сильні дощі.

В Україні очікуються сильні дощі / УНІАН

Сьогодні, 24 липня, в Україні очікуються грози та сильні дощі, оголошено штормове попередження.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"24 липня вдень в Україні грози, вранці та вдень у прикарпатських областях сильні дощі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві 23 липня через дощ затопило дороги, біля станцій метро "Лівобережна" і "Чернігівська" утворилися затори.