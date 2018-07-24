В Україні оголосили штормове попередження
У Карпатах очікуються сильні дощі.
Сьогодні, 24 липня, в Україні очікуються грози та сильні дощі, оголошено штормове попередження.
Сьогодні в Україні продовжаться дощі, місцями температура до +30° (карта)
Про це попереджає Український гідрометцентр.
"24 липня вдень в Україні грози, вранці та вдень у прикарпатських областях сильні дощі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Києві 23 липня через дощ затопило дороги, біля станцій метро "Лівобережна" і "Чернігівська" утворилися затори.
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