В Україні оголосили штормове попередження

09:32, 24 липня 2018
840
0

У Карпатах очікуються сильні дощі.

В Україні очікуються сильні дощі / УНІАН
В Україні очікуються сильні дощі / УНІАН

Сьогодні, 24 липня, в Україні очікуються грози та сильні дощі, оголошено штормове попередження.

Сьогодні в Україні продовжаться дощі, місцями температура до +30° (карта)

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"24 липня вдень в Україні грози, вранці та вдень у прикарпатських областях сильні дощі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві 23 липня через дощ затопило дороги, біля станцій метро "Лівобережна" і "Чернігівська" утворилися затори.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Сьогодні в Україні продовжаться дощі, місцями температура до +30° (карта) Сьогодні в Україні продовжаться дощі, місцями температура до +30° (карта)
Жертвами лісових пожеж у Греції стали щонайменше 20 осіб, понад 100 постраждалих Жертвами лісових пожеж у Греції стали щонайменше 20 осіб, понад 100 постраждалих
У Греції спалахнули масштабні лісові пожежі (фотогалерея) У Греції спалахнули масштабні лісові пожежі (фотогалерея)
Злива в Києві: через сильний дощ у столиці затопило автобус з пасажирами (відео) Злива в Києві: через сильний дощ у столиці затопило автобус з пасажирами (відео)
У Києві через зливу затопило дороги: біля "Лівобережної" утворився затор (відео) У Києві через зливу затопило дороги: біля "Лівобережної" утворився затор (відео)
Погода на тиждень: в Україні буде спекотно і з грозовими дощами (карта) Погода на тиждень: в Україні буде спекотно і з грозовими дощами (карта)
Жертвами тайфуну "Шонтінь" у В'єтнамі стали вісім осіб Жертвами тайфуну "Шонтінь" у В'єтнамі стали вісім осіб

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 24 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
94 %
754 мм
5.9 м/с
98 %
Стрічка новин