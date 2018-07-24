Жертвами повеней на півночі Китаю стали 12 осіб

Ще троє числяться зниклими безвісти.

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12 людей загинули в результаті повеней в автономному районі Внутрішня Монголія на півночі Китаю.

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Ще троє людей вважаються зниклими безвісти, передає Сіньхуа з посиланням на районний штаб по боротьбі з повенями і засухою.

У містах Баяннур та Баотоу дощі не припиняються, місцями випало понад 100 мм опадів. Синоптики попереджають про можливість повеней і сходження зсувів.

Покращення погоди у найближчі дні не очікується.

Нагадаємо, через сильні зливи, викликані тропічним циклоном, на Філіппінах загинули п'ятеро осіб, 720 тисяч постраждали.