Кількість жертв лісової пожежі в Греції зросла до 50 осіб (фоторепортаж)

11:07, 24 липня 2018
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У Греції через виснажливу спеку спалахнуло кілька пожеж, найбільша - в селі Маті поблизу Афін.

Лісова пожежа в Греції / REUTERS
Лісова пожежа в Греції / REUTERS

Кількість жертв лісової пожежі в Греції зросла до 50 людей, ще понад 150 постраждали.

Про це повідомляє Reuters.

Пожежа в курортному селі Маті, приблизно за 29 км на схід від Афін, стала найстрашнішою в країні з серпня 2007 року, коли загинули десятки людей.

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Лісова пожежа спалахнула увечері 23 липня.

Раніше сьогодні прес-секретар уряду Дімітріс Цанакопулос повідомив про щонайменше 24 загиблих і більш як 100 постраждалих

Як повідомляв УНІАН, у Греції через виснажливу спеку спалахнуло кілька пожеж, найбільша - в селі Маті поблизу Афін.

Греція попросила інші країни про допомогу в боротьбі з вогнем.

За попередніми даними МЗС, громадян України серед постраждалих у результаті масштабних пожеж у Греції немає.

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