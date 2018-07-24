Кількість жертв лісової пожежі в Греції зросла до 50 осіб (фоторепортаж)
У Греції через виснажливу спеку спалахнуло кілька пожеж, найбільша - в селі Маті поблизу Афін.
Кількість жертв лісової пожежі в Греції зросла до 50 людей, ще понад 150 постраждали.
Про це повідомляє Reuters.
Пожежа в курортному селі Маті, приблизно за 29 км на схід від Афін, стала найстрашнішою в країні з серпня 2007 року, коли загинули десятки людей.
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Лісова пожежа спалахнула увечері 23 липня.
Раніше сьогодні прес-секретар уряду Дімітріс Цанакопулос повідомив про щонайменше 24 загиблих і більш як 100 постраждалих
Як повідомляв УНІАН, у Греції через виснажливу спеку спалахнуло кілька пожеж, найбільша - в селі Маті поблизу Афін.
Греція попросила інші країни про допомогу в боротьбі з вогнем.
За попередніми даними МЗС, громадян України серед постраждалих у результаті масштабних пожеж у Греції немає.
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