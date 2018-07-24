Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

11:45, 24 липня 2018
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Пожежна небезпека зберігається на півдні та у Кіровоградській області.

В Україні зберігається пожежна небезпека / фото ДСНС
В Україні зберігається пожежна небезпека / фото ДСНС

У вівторок, 24 липня, у південних областях України зберігатиметься пожежна небезпека найвищого рівня.

Сьогодні в Україні продовжаться дощі, місцями температура до +30° (карта)

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"24 липня у більшості районів південних та Кіровоградської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 24 липня в Україні очікуються грози та сильні дощі, оголошено штормове попередження.

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