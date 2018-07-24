Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Пожежна небезпека зберігається на півдні та у Кіровоградській області.
У вівторок, 24 липня, у південних областях України зберігатиметься пожежна небезпека найвищого рівня.
Сьогодні в Україні продовжаться дощі, місцями температура до +30° (карта)
Про це попереджає Український гідрометцентр.
"24 липня у більшості районів південних та Кіровоградської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 24 липня в Україні очікуються грози та сильні дощі, оголошено штормове попередження.
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