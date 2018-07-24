В Японії за добу від спеки загинули 13 людей
Загалом з 16 липня жертвами спеки стали 65 осіб.
За добу 23 липня в Японії через спеку загинули 13 людей, більше двох тисяч доставили до лікарні з тепловим ударом.
Жертвами лісових пожеж у Греції стали щонайменше 20 осіб, понад 100 постраждалих
У префектурі Сайтама в понеділок температура піднялася до 41,1 градуси Цельсія, встановивши новий історичний рекорд для країни, передає Xinhua з посиланням на метеослужбу Японії.
У той же час в Токіо температура повітря вперше перевищила 40 градусів.
За 16-22 липня у всій Японії щонайменше 21 тис. осіб було доставлено до лікарні з тепловим ударом, 65 з них померли.
Нагадаємо, кількість жертв лісової пожежі в Греції зросла до 50 людей, ще понад 150 постраждали.
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