В Японії за добу від спеки загинули 13 людей

Загалом з 16 липня жертвами спеки стали 65 осіб.

Ілюстрація / REUTERS

За добу 23 липня в Японії через спеку загинули 13 людей, більше двох тисяч доставили до лікарні з тепловим ударом.

Читайте також Жертвами лісових пожеж у Греції стали щонайменше 20 осіб, понад 100 постраждалих

У префектурі Сайтама в понеділок температура піднялася до 41,1 градуси Цельсія, встановивши новий історичний рекорд для країни, передає Xinhua з посиланням на метеослужбу Японії.

У той же час в Токіо температура повітря вперше перевищила 40 градусів.

За 16-22 липня у всій Японії щонайменше 21 тис. осіб було доставлено до лікарні з тепловим ударом, 65 з них померли.

Нагадаємо, кількість жертв лісової пожежі в Греції зросла до 50 людей, ще понад 150 постраждали.