У результаті повеней і зсувів у В'єтнамі загинули 27 осіб

14:11, 24 липня 2018
3
0

Дощі на півночі В'єтнаму триватимуть до початку серпня.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Число жертв повеней і зсувів, викликаних тропічним циклоном у В'єтнамі, збільшилося до 27 осіб, семеро все ще вважаються зниклими безвісти.

На Філіппінах 720 тисяч людей постраждали через тропічний циклон

Деякі райони столиці Ханоя все ще залишаються затопленими, повідомляє Reuters з посиланням на Управління з боротьби зі стихійними лихами країни.

Через розгул стихії найбільше постраждала провінція Єнбай, де загинули 13 людей, 18 отримали поранення. Повені та зсуви пошкодили і затопили 12 тисяч будинків і 90 тисяч га сільськогосподарських культур.

За прогнозами метеорологів, дощі на півночі В'єтнаму триватимуть до початку серпня.

Нагадаємо, 12 людей загинули в результаті повеней в автономному районі Внутрішня Монголія на півночі Китаю.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
Жертвами повеней на півночі Китаю стали 12 осіб Жертвами повеней на півночі Китаю стали 12 осіб
В Україні оголосили штормове попередження В Україні оголосили штормове попередження
Сьогодні в Україні продовжаться дощі, місцями температура до +30° (карта) Сьогодні в Україні продовжаться дощі, місцями температура до +30° (карта)
У Греції спалахнули масштабні лісові пожежі (фотогалерея) У Греції спалахнули масштабні лісові пожежі (фотогалерея)
Злива в Києві: через сильний дощ у столиці затопило автобус з пасажирами (відео) Злива в Києві: через сильний дощ у столиці затопило автобус з пасажирами (відео)
Завтра в Україні пройде дощ з грозою, температура до +30° (відеопрогноз) Завтра в Україні пройде дощ з грозою, температура до +30° (відеопрогноз)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 23 °
Хмарно, невеликий дощ
Погода Стерлінг
96 %
755 мм
5.0 м/с
98 %
Стрічка новин