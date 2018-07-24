У результаті повеней і зсувів у В'єтнамі загинули 27 осіб
Дощі на півночі В'єтнаму триватимуть до початку серпня.
Число жертв повеней і зсувів, викликаних тропічним циклоном у В'єтнамі, збільшилося до 27 осіб, семеро все ще вважаються зниклими безвісти.
На Філіппінах 720 тисяч людей постраждали через тропічний циклон
Деякі райони столиці Ханоя все ще залишаються затопленими, повідомляє Reuters з посиланням на Управління з боротьби зі стихійними лихами країни.
Через розгул стихії найбільше постраждала провінція Єнбай, де загинули 13 людей, 18 отримали поранення. Повені та зсуви пошкодили і затопили 12 тисяч будинків і 90 тисяч га сільськогосподарських культур.
За прогнозами метеорологів, дощі на півночі В'єтнаму триватимуть до початку серпня.
Нагадаємо, 12 людей загинули в результаті повеней в автономному районі Внутрішня Монголія на півночі Китаю.
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