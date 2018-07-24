В Індонезії стався потужний землетрус

15:16, 24 липня 2018
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Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

В Індонезії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
В Індонезії стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У вівторок, 24 липня, в Індонезії стався землетрус магнітудою 4,6.

На Галапагоських островах прокинувся вулкан Сьєрра-Негра (фото)

Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 114 км на захід від острова Тернате. Осередок землетрусу залягав на глибині 38,4 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, кількість постраждалих у результаті землетрусу в Ірані досягла 287 осіб.

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