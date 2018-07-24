В Індонезії стався потужний землетрус
Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.
У вівторок, 24 липня, в Індонезії стався землетрус магнітудою 4,6.
На Галапагоських островах прокинувся вулкан Сьєрра-Негра (фото)
Про це повідомляє Геологічна служба США.
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 114 км на захід від острова Тернате. Осередок землетрусу залягав на глибині 38,4 км.
Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.
Нагадаємо, кількість постраждалих у результаті землетрусу в Ірані досягла 287 осіб.
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