В Україні завтра пройдуть дощі з грозами, на півдні спека до +32° (відеопрогноз)
Опади очікуються практично по всій країні.
Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 25 липня, в Україні пройдуть дощі з грозами, на півдні до +32°.
В Україні оголосили штормове попередження
На сході пройдуть дощі з грозами, температура до +29°. Жителів південних регіонів також очікують опади. Температура до +32°.
На заході України пройдуть дощі. Температура до +26°.
У північних областях грози. Температура до +27°. У центрі пройдуть дощі, температура до +30°.
За народним прогнозом, 25 липня — Прокла. На святого Прокла — великі роси. На Прокла від роси намокла. На Прокла над лісом туман — до дощу.
Прогноз погоди в Україні на середу, 25 липня
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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Донецьк+29°... +18°
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Житомир+23°... +18°
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Запоріжжя+31°... +19°
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Івано-Франківськ+23°... +16°
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Київ+26°... +19°
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Кіровоград+30°... +18°
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Луганськ+27°... +19°
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Луцьк+25°... +18°
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Львів+24°... +17°
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Миколаїв+30°... +19°
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Одеса+28°... +18°
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