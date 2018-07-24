В Україні завтра пройдуть дощі з грозами, на півдні спека до +32° (відеопрогноз)

16:30, 24 липня 2018
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Опади очікуються практично по всій країні.

Завтра в Україні очікуються грози / УНІАН
Завтра в Україні очікуються грози / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 25 липня, в Україні пройдуть дощі з грозами, на півдні до +32°.

В Україні оголосили штормове попередження

На сході пройдуть дощі з грозами, температура до +29°. Жителів південних регіонів також очікують опади. Температура до +32°.

На заході України пройдуть дощі. Температура до +26°.

У північних областях грози. Температура до +27°. У центрі пройдуть дощі, температура до +30°.

За народним прогнозом, 25 липня — Прокла. На святого Прокла — великі роси. На Прокла від роси намокла. На Прокла над лісом туман — до дощу.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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