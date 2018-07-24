Завтра в Києві пройде дощ, температура до +27°

17:00, 24 липня 2018
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У столиці знову очікується гроза.

У Києві завтра пройде дощ / Фото: Олексій Лимаренко
У Києві завтра пройде дощ / Фото: Олексій Лимаренко

Згідно з даними Погода УНІАН, 25 липня в Києві пройде дощ з грозою, температура до +27°.

В Україні оголосили штормове попередження

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +23°. Вітер східний, до 2,9 м/с.

Сонце в столиці зійде у 05:13, а зайде о 20:54.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 25 липня, в Україні пройдуть дощі з грозами, на півдні до +32°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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