Завтра в Києві пройде дощ, температура до +27°

У столиці знову очікується гроза.

У Києві завтра пройде дощ / Фото: Олексій Лимаренко

Згідно з даними Погода УНІАН, 25 липня в Києві пройде дощ з грозою, температура до +27°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +23°. Вітер східний, до 2,9 м/с.

Сонце в столиці зійде у 05:13, а зайде о 20:54.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 25 липня, в Україні пройдуть дощі з грозами, на півдні до +32°.

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