У Греції кількість жертв лісових пожеж зросла до 74 осіб

01:47, 25 липня 2018
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Через пожежі вісім громадян України виявили бажання виїхати з міста Кінета до Афін.

Агентство Reuters
REUTERS

Щонайменше 74 людини загинули через лісових пожеж поблизу столиці Греції Афін.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Ціпрас, оголошуючи триденний національний траур, повідомляє Радіо Свобода.

«Греція переживає жахливу трагедію», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, в Греції у зв'язку з виснажливою спекою спалахнуло кілька лісових пожеж, найбільший - у селі Мати поблизу Афін.

Греція попросила інші країни про допомоги у боротьбі з вогнем. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман направив лист грецькому колезі Ціпраса з пропозицією допомоги.

Як повідомив у коментарі УНІАН заступник директора департаменту - начальник Управління консульської забезпечення МЗС України Василь Кирилич, з-за пожеж вісім громадян України виявили бажання виїхати з міста Кинета, де вже було ліквідовано стихійне лихо, в Афіни.

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