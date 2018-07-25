Сьогодні в Україні пройдуть дощі, місцями до +32° (карта)

Найспекотніша погода очікується на півдні.

Сьогодні в Україні очікуються дощі з грозами / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 25 липня, в Україні пройдуть дощі з грозами, на півдні до +32°.

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На сході пройдуть дощі з грозами, температура до +29°. Жителів південних регіонів також очікують опади. Температура до +32°.

На заході України пройдуть дощі. Температура до +26°.

У північних областях грози. Температура до +27°. У центрі пройдуть дощі, температура до +30°.

Прогноз на 25 липня / УНІАН

За народним прогнозом, 25 липня — Прокла. На святого Прокла — великі роси. На Прокла від роси намокла. На Прокла над лісом туман — до дощу.

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