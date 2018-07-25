Сьогодні в Україні пройдуть дощі, місцями до +32° (карта)
Найспекотніша погода очікується на півдні.
Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 25 липня, в Україні пройдуть дощі з грозами, на півдні до +32°.
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
На сході пройдуть дощі з грозами, температура до +29°. Жителів південних регіонів також очікують опади. Температура до +32°.
На заході України пройдуть дощі. Температура до +26°.
У північних областях грози. Температура до +27°. У центрі пройдуть дощі, температура до +30°.
За народним прогнозом, 25 липня — Прокла. На святого Прокла — великі роси. На Прокла від роси намокла. На Прокла над лісом туман — до дощу.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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