У Києві сьогодні пройде дощ з грозою, вдень температура до +27°

08:30, 25 липня 2018
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Ввечері у столиці до +23°.

У Києві сьогодні пройде дощ / фото УНІАН
У Києві сьогодні пройде дощ / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 25 липня в Києві пройде дощ з грозою, температура до +27°.

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +23°. Вітер східний, до 2,9 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 05:13, а зайде о 20:54.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 25 липня, в Україні пройдуть дощі з грозами, на півдні до +32°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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