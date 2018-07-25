У Києві сьогодні пройде дощ з грозою, вдень температура до +27°
Ввечері у столиці до +23°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 25 липня в Києві пройде дощ з грозою, температура до +27°.
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку в Україні
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +23°. Вітер східний, до 2,9 м/с.
Сонце в столиці зійшло у 05:13, а зайде о 20:54.
Як повідомляв УНІАН, у середу, 25 липня, в Україні пройдуть дощі з грозами, на півдні до +32°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+25°... +18°
-
Дніпро+28°... +19°
-
Донецьк+27°... +18°
-
Житомир+26°... +19°
-
Запоріжжя+30°... +20°
-
Івано-Франківськ+24°... +16°
-
Київ+26°... +19°
-
Кіровоград+30°... +18°
-
Луганськ+28°... +19°
-
Луцьк+24°... +18°
-
Львів+23°... +17°
-
Миколаїв+30°... +20°
-
Одеса+29°... +19°
-
Полтава+27°... +19°
-
Рівне+26°... +18°
-
Сімферополь+30°... +19°
-
Суми+27°... +18°
-
Тернопіль+25°... +17°
-
Харків+27°... +20°
-
Херсон+31°... +20°
-
Хмельницький+25°... +18°
-
Черкаси+29°... +19°
-
Чернігів+25°... +18°
-
Чернівці+26°... +18°
Віргінія, США
+ 23 °
Хмарно, суцільна хмарність
Погода Стерлінг
Відчувається як: +23 °
Вологість: 91 %
Тиск: 753 мм
Вітер: 2.8 м/с
Ймовірність опадів: 97 %
Схід: 06:04
Захід 20:27
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин