Синоптики попереджають про грози, град та сильний вітер в Україні
Гроз не буде тільки у західних областях.
Сьогодні, 25 липня, майже по всій Україні очікуються грози, град та сильний вітер, оголошено штормове попередження.
Сьогодні в Україні пройдуть дощі, місцями до +32° (карта)
Про це попереджає Український гідрометцентр.
"Вдень 25 липня в Україні грози, крім західної частини, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, злива, що пройшла у Києві в понеділок, 23 липня, затопила вулицю в районі метро "Лівобережна". Так, на вулиці Сверстюка утворилася величезна калюжа, машинам доводилося практично "плисти" по дорозі.
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