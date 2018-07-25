Синоптики попереджають про грози, град та сильний вітер в Україні

Гроз не буде тільки у західних областях.

В Україні оголосили штормове попередження / УНІАН

Сьогодні, 25 липня, майже по всій Україні очікуються грози, град та сильний вітер, оголошено штормове попередження.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"Вдень 25 липня в Україні грози, крім західної частини, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, злива, що пройшла у Києві в понеділок, 23 липня, затопила вулицю в районі метро "Лівобережна". Так, на вулиці Сверстюка утворилася величезна калюжа, машинам доводилося практично "плисти" по дорозі.