Синоптики попереджають про грози, град та сильний вітер в Україні

09:34, 25 липня 2018
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Гроз не буде тільки у західних областях.

В Україні оголосили штормове попередження / УНІАН
В Україні оголосили штормове попередження / УНІАН

Сьогодні, 25 липня, майже по всій Україні очікуються грози, град та сильний вітер, оголошено штормове попередження.

Сьогодні в Україні пройдуть дощі, місцями до +32° (карта)

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"Вдень 25 липня в Україні грози, крім західної частини, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, злива, що пройшла у Києві в понеділок, 23 липня, затопила вулицю в районі метро "Лівобережна". Так, на вулиці Сверстюка утворилася величезна калюжа, машинам доводилося практично "плисти" по дорозі.

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