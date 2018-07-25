У Греції майже 200 людей постраждали від лісових пожеж

Наразі причина пожежі невідома.

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74 людини загинули, майже 200 отримали опіки в результаті лісових пожеж, які вирують в Греції.

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Жертвами стали діти та люди похилого віку, курорт, де сталася трагедія, був популярний і серед пенсіонерів, і як місце канікул школярів, повідомляє Euronews.

Наразі причина пожежі невідома. За останніми даними, загинули 74 людини, але пошукові роботи тривають, тому що влада не виключає, що кількість жертв може збільшитися. Майже 200 людей доставлені до лікарень з опіками різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, через пожежі вісім громадян України виявили бажання виїхати з міста Кінета до Афін.