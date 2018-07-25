У Греції майже 200 людей постраждали від лісових пожеж
Наразі причина пожежі невідома.
74 людини загинули, майже 200 отримали опіки в результаті лісових пожеж, які вирують в Греції.
У Греції кількість жертв лісових пожеж зросла до 74 осіб
Жертвами стали діти та люди похилого віку, курорт, де сталася трагедія, був популярний і серед пенсіонерів, і як місце канікул школярів, повідомляє Euronews.
Наразі причина пожежі невідома. За останніми даними, загинули 74 людини, але пошукові роботи тривають, тому що влада не виключає, що кількість жертв може збільшитися. Майже 200 людей доставлені до лікарень з опіками різного ступеня тяжкості.
Європа взялася допомагати Греції у боротьбі з вогняною стихією
Нагадаємо, через пожежі вісім громадян України виявили бажання виїхати з міста Кінета до Афін.
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