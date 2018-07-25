"Торнадо, 500 метрів від нас": рибалки зняли на відео два смерчі в Чорному морі

Чоловіки рибалили в Чорному морі поруч з містом Геленджик. Спочатку вони помітили поблизу великий смерч білого кольору. А потім, трохи далі від них, утворився ще один, але вже меншого розміру.

Рибалки не постраждали / фото facebook.com/TOKmedia

Рибалки в Чорному морі зняли унікальне природне явище - відразу два смерчі. Один з них знаходився всього в 500 метрах від чоловіків.

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Відео опубліковано у Facebook ТОКmedia. Чоловіки рибалили в Чорному морі поруч з містом Геленджик. Спочатку вони помітили поблизу великий смерч білого кольору. А потім, трохи далі від них, утворився ще один, але вже меншого розміру.

Природні явища протрималися над водою 30 хвилин. В результаті появи смерчів ніхто не постраждав.

Раніше біля берегів курортного Бердянська помітили смерч.