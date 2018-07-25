Потужні дощі накрили Пекін

11:50, 25 липня 2018
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Місцями випало майже 140 мм опадів.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Пекін (Китай) і сусідні райони 24 липня накрили сильні дощі, викликані тайфуном "Ампіл".

Жертвами повеней на півночі Китаю стали 12 осіб

Через негоду були затримані авіарейси, людей, які опинилися в небезпеці, евакуювали, передає Сіньхуа з посиланням на місцеві відомства з боротьби з повенями.

До полудня у місті випало 34 мм опадів. Максимальний обсяг - 139,8 мм - був зафіксований в районі Тунчжоу.

Більше 18 тисяч людей евакуювали, 165 туристичних об'єктів по всьому місту були закриті. У деяких районах сталися повені.

Нагадаємо, число жертв повеней і зсувів, викликаних тропічним циклоном у В'єтнамі, збільшилося до 27 осіб, семеро все ще вважаються зниклими безвісти.

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