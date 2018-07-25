Між пожежами та потопами: погода на планеті влаштувала «істерику» (відео)

У Швеції вирують пожежі, Японія задихається від аномальної спеки, Україну затоплює, а в Франції випав густий град розміром з тенісний м'яч.

У Японії температура перевищила 41 градус, загинули десятки людей. Влада закликає не виходити з дому, вулиці охолоджують льодом і водою.

Греція просить міжнародної допомоги, щоб дати раду великим пожежам в околицях столиці. Щонайменше 50 людей загинули, понад 150 – у тяжкому стані.

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Через надзвичайно суху і спекотну погоду потерпає від вогню й Швеція. У країні горять понад 20 гектарів лісів. Таких масштабних лісових пожеж в країні не було вже 12 років.

У Британії побоюються неврожаю. Через практичну відсутність дощів в міських парках пожовкла і вигоріла трава.

До Франції на кілька годин повернулася зима. На заході країни - випав густий град розміром з тенісний м'яч.

Україна теж регулярно опиняється під водою. У Києві автомобілі потопають у калюжах на дорогах, що утворилися через потужні зливи.