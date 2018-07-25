Через негоду в Україні без світла залишились 66 населених пунктів
Найбільше постраждала Львівська область: там без електроенергії залишилися 32 населені пункти.
Внаслідок ускладнення погодних умов (гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач в Україні знеструмлено 66 населених пунктів у п'яти областях.
Сьогодні в Україні пройдуть дощі, місцями до +32° (карта)
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Так, без світла у Львівській області залишилося 32 н.п., Київській – 22 н.п., Чернівецькій – 6 н.п., Луганській – 4 н.п. та Дніпропетровській – 2 н.п. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, 25 липня майже по всій Україні очікуються грози, град та сильний вітер, оголошено штормове попередження.
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