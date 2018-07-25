Синоптик спрогнозував "температурні сюрпризи" у серпні

За прогнозами синоптика, буде лише два періоди в серпні, коли температура буде доходити до 31 градуса, але вони дуже короткі: по 3-4 дні.

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Прохолодних днів в липні вже більше не варто чекати, проте серпень принесе температурні сюрпризи.

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Про це в інтерв'ю "Апострофу" розповів народний синоптик Леонід Горбань.

"Така погода, як спостерігається зараз і буде до кінця тижня, була в моїх розрахунках, тому нічого несподіваного не відбувається. Але ось серпень прораховується дуже прохолодний, в порівнянні із серпнями попередніх років, коли останній місяць літа був спекотніше, ніж червень і липень. Середньодобові температури серпня будуть близько 24-26 градусів. Правда, буде два періоди в місяці, коли температура буде доходити до 31 градуса, але вони дуже короткі: по 3-4 дні. До речі, посухи в серпні теж не прораховується", - сказав він.