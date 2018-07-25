В Україні зберігається пожежна небезпека

14:14, 25 липня 2018
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Пожежна небезпека сягає надзвичайного рівня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua
В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Протягом найближчих днів у чотирьох областях України зберігатиметься пожежна небезпека.

Сьогодні в Україні пройдуть дощі, місцями до +32° (карта)

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України з посиланням на Український гідрометцентр.

"25-27 липня в більшості районів Одеської, Миколаївської, Запорізької, 26-27 липня і Кіровоградської областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 25 липня майже по всій Україні очікуються грози, град та сильний вітер, оголошено штормове попередження.

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