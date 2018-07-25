Рятувальники виявили тіла семи загиблих після обвалення греблі в Лаосі

15:16, 25 липня 2018
15
0

Ще 20 людей вважаються зниклими безвісти.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Рятувальникам вдалося виявити сім тіл загиблих під час повені після обвалення дамби на півдні Лаосу.

У результаті повеней і зсувів у в'єтнамі загинули 27 осіб

Ще 20 осіб вважаються зниклими безвісти, передає Xinhua з посиланням на уряд країни.

Обвалення греблі гідроелектростанції Сепіан-Се Нам Ної викликало повінь у восьми селах в районі Санамсай провінції Аттапи на півдні Лаосу. Загалом від повені постраждали більше 4 тисяч людей.

Раніше повідомлялося, що в результаті катастрофи сотні людей зникли безвісти.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Рятувальники виявили тіла семи загиблих після обвалення греблі в Лаосі Рятувальники виявили тіла семи загиблих після обвалення греблі в Лаосі
Синоптик спрогнозував "температурні сюрпризи" у серпні Синоптик спрогнозував "температурні сюрпризи" у серпні
Через негоду в Україні без світла залишились 66 населених пунктів Через негоду в Україні без світла залишились 66 населених пунктів
Між пожежами та потопами: погода на планеті влаштувала «істерику» (відео) Між пожежами та потопами: погода на планеті влаштувала «істерику» (відео)
Потужні дощі накрили Пекін Потужні дощі накрили Пекін
Синоптики попереджають про грози, град та сильний вітер в Україні Синоптики попереджають про грози, град та сильний вітер в Україні
У Києві сьогодні пройде дощ з грозою, вдень температура до +27° У Києві сьогодні пройде дощ з грозою, вдень температура до +27°

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 23 °
Хмарно, невеликий дощ
Погода Стерлінг
92 %
753 мм
3.5 м/с
95 %
Стрічка новин