Рятувальники виявили тіла семи загиблих після обвалення греблі в Лаосі

Ще 20 людей вважаються зниклими безвісти.

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Рятувальникам вдалося виявити сім тіл загиблих під час повені після обвалення дамби на півдні Лаосу.

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Ще 20 осіб вважаються зниклими безвісти, передає Xinhua з посиланням на уряд країни.

Обвалення греблі гідроелектростанції Сепіан-Се Нам Ної викликало повінь у восьми селах в районі Санамсай провінції Аттапи на півдні Лаосу. Загалом від повені постраждали більше 4 тисяч людей.

Раніше повідомлялося, що в результаті катастрофи сотні людей зникли безвісти.