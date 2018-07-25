Лісову пожежу в Греції показали з космосу (фото)

15:57, 25 липня 2018
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Фотографії зробив супутник Sentinel 2.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Масштабні лісові пожежі в Греції, які забрали життя більше 70 осіб, показали з космосу.

У Греції майже 200 людей потерпіли від лісових пожеж

Відповідні фото були зроблені супутником Sentinel 2 і опубліковані в Twitter Copernicus EU.

На даний момент відомо про 74 загиблих в результаті пожеж. Майже 200 осіб отримали опіки різного ступеня тяжкості і перебувають у лікарнях.

Причини займання поки невідомі.

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