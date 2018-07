Лісову пожежу в Греції показали з космосу (фото)

Масштабні лісові пожежі в Греції, які забрали життя більше 70 осіб, показали з космосу.

Відповідні фото були зроблені супутником Sentinel 2 і опубліковані в Twitter Copernicus EU.

На даний момент відомо про 74 загиблих в результаті пожеж. Майже 200 осіб отримали опіки різного ступеня тяжкості і перебувають у лікарнях.

Our thoughts are with those affected by the #wildfires in Greece ??

The images we posted yesterday are not from the deadly fire, but from one west of #Athens#Sentinel2 will only make an overpass over the worse hit area, #Marathon/Nea Makri, tomorrow#πυρκαγιών #φωτια #αττικη pic.twitter.com/lACkLLY5m4