Лісову пожежу в Греції показали з космосу (фото)
Фотографії зробив супутник Sentinel 2.
Масштабні лісові пожежі в Греції, які забрали життя більше 70 осіб, показали з космосу.
У Греції майже 200 людей потерпіли від лісових пожеж
Відповідні фото були зроблені супутником Sentinel 2 і опубліковані в Twitter Copernicus EU.
На даний момент відомо про 74 загиблих в результаті пожеж. Майже 200 осіб отримали опіки різного ступеня тяжкості і перебувають у лікарнях.
Our thoughts are with those affected by the #wildfires in Greece ??— Copernicus EU (@CopernicusEU) 24 липня 2018 р.
The images we posted yesterday are not from the deadly fire, but from one west of #Athens#Sentinel2 will only make an overpass over the worse hit area, #Marathon/Nea Makri, tomorrow#πυρκαγιών #φωτια #αττικη pic.twitter.com/lACkLLY5m4
Причини займання поки невідомі.
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