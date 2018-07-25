Завтра майже по всій Україні пройдуть дощі з грозами (карта)

16:30, 25 липня 2018
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На півдні і сході спека до +32°.

Завтра в Україні очікуються грози / Фото УНІАН
Завтра в Україні очікуються грози / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 26 липня в Україні пройдуть дощі з грозами, на півдні та сході до +32°.

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На сході без опадів, температура до +32°. Жителів південних регіонів очікують дощі з грозами. Температура до +32°.

На заході України пройдуть дощі. Температура до +27°.

У північних областях грози. Температура до +27°. У центрі пройдуть дощі, температура до +31°.

За народним прогнозом, 26 липня — Собор Архангела Гавриїла. Суха погода у цей день передвіщає хорошу осінь. Якщо 26 липня сильна злива з грозою — на дощову осінь.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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