Завтра майже по всій Україні пройдуть дощі з грозами (карта)
На півдні і сході спека до +32°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 26 липня в Україні пройдуть дощі з грозами, на півдні та сході до +32°.
Синоптики попереджають про грози, град та сильний вітер в Україні
На сході без опадів, температура до +32°. Жителів південних регіонів очікують дощі з грозами. Температура до +32°.
На заході України пройдуть дощі. Температура до +27°.
У північних областях грози. Температура до +27°. У центрі пройдуть дощі, температура до +31°.
За народним прогнозом, 26 липня — Собор Архангела Гавриїла. Суха погода у цей день передвіщає хорошу осінь. Якщо 26 липня сильна злива з грозою — на дощову осінь.
Прогноз погоди в Україні на четвер, 26 липня
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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Вінниця+26°... +19°
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Дніпро+31°... +19°
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Донецьк+30°... +19°
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Житомир+25°... +19°
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Запоріжжя+32°... +18°
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Івано-Франківськ+24°... +16°
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Київ+27°... +19°
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Кіровоград+28°... +19°
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Луганськ+31°... +19°
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Луцьк+24°... +18°
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Львів+23°... +18°
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Миколаїв+24°... +17°
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Одеса+29°... +19°
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Полтава+29°... +19°
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Рівне+25°... +18°
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Сімферополь+31°... +18°
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Суми+28°... +19°
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Тернопіль+24°... +18°
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Харків+30°... +20°
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Херсон+25°... +20°
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Хмельницький+25°... +18°
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Черкаси+29°... +20°
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Чернігів+27°... +19°
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