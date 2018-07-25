У Києві завтра пройде дощ з грозою, температура до +27°

17:00, 25 липня 2018
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Завтра у столиці знову очікуються опади.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 26 липня, у Києві пройде дощ з грозою, температура до +27°.

Синоптики попереджають про грози, град та сильний вітер в Україні

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +23°. Вітер східний до 2,7 м/с.

Сонце в столиці зійде у 05:13, а зайде о 20:54.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня в Україні пройдуть дощі з грозами, на півдні та сході до +32°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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