Апокаліпсис у Києві: столицю накрила неймовірна злива з грозою, затопивши вулиці і паралізувавши рух (фото, відео)
Сильна злива, що супроводжувалася грозою і градом, паралізувала рух на київських дорогах, буквально змивши все, що стояло на її шляху.
Сьогодні, 25 липня, Київ накрила неймовірна злива з грозою і градом.
Відповідні фото і відео природного катаклізму публікують користувачі соцмереж.
Наслідки потужного дощу в Києві не змусили довго чекати. Ось так, наприклад, злива затопила київську Шулявку.
Ось ще кілька апокаліптичних відео з Шулявки. Дуже гарний штучний водоспад у підземному переході.
Ось що відбувається з підземним переходом після зливи при забитих зливостоках. Це, до речі, теж Шулявка.
А на фото нижче видно, як потік води блокує доступ людей, що чекають на зупинці, до трамваю, що під'їхав. Ця "річка" утворилася на вулиці Глибочицькій, що з'єднує Поділ і Лук'янівку.
Мабуть, київським автомобілістам і гостям столиці доведеться отримувати ще й права на управління водним транспортом.
Підтопило також і перетин вулиць Гаврилишина та Ярмоли. Як додає Валерія Удовенко в Facebook, "в переході біля КПІ по коліно води".
Ось, до речі, фото з переходу на КПІ. Продавець окулярів підняв би сьогодні касу за рахунок парасольок і надувних човнів, але хто ж знав...
Тунель на перехресті біля метро Дорогожичі опинився практично повністю затопленим, через що утворилися величезні затори. Чомусь ніхто з водіїв не ризикнув перевірити свої нерви в підводному автомобілеплаванні.
Страждає від сильної зливи і Куренівка. Там, утім як і по всьому місту, де пройшов освіжаючий дощик, ускладнено рух не тільки приватного транспорту, але і громадського.
Не складно здогадатися, що сильна злива, яка супроводжувалася грозою і градом, паралізувала рух на київських дорогах. Місто стало у заторах в очікуванні, поки зливостоки все ж впораються з потоком води. Або ж калюжі самі висохнуть...
А тепер трохи гумору.
У цілому, рух у столиці паралізований.
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