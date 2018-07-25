Апокаліпсис у Києві: столицю накрила неймовірна злива з грозою, затопивши вулиці і паралізувавши рух (фото, відео)

Сильна злива, що супроводжувалася грозою і градом, паралізувала рух на київських дорогах, буквально змивши все, що стояло на її шляху.

Перехід через проспект Перемоги на КПІ / фото Alexandr Zolotko

Сьогодні, 25 липня, Київ накрила неймовірна злива з грозою і градом.

Відповідні фото і відео природного катаклізму публікують користувачі соцмереж.

Наслідки потужного дощу в Києві не змусили довго чекати. Ось так, наприклад, злива затопила київську Шулявку.

Ось ще кілька апокаліптичних відео з Шулявки. Дуже гарний штучний водоспад у підземному переході.

Ось що відбувається з підземним переходом після зливи при забитих зливостоках. Це, до речі, теж Шулявка.

"Малий бізнес" упав перед силою стихії / фото Типовий Київ

А на фото нижче видно, як потік води блокує доступ людей, що чекають на зупинці, до трамваю, що під'їхав. Ця "річка" утворилася на вулиці Глибочицькій, що з'єднує Поділ і Лук'янівку.

Потоп на Глибочицькій / фото facebook.com/KyivOperativ

Мабуть, київським автомобілістам і гостям столиці доведеться отримувати ще й права на управління водним транспортом.

Підтопило також і перетин вулиць Гаврилишина та Ярмоли. Як додає Валерія Удовенко в Facebook, "в переході біля КПІ по коліно води".

Перетин Гаврилишина та Ярмоли / фото Lera Udovenko

Ось, до речі, фото з переходу на КПІ. Продавець окулярів підняв би сьогодні касу за рахунок парасольок і надувних човнів, але хто ж знав...

Йти чи не йти - ось в чому питання / фото Alexandr Zolotko

У переході на КПІ знайшлися сміливці / фото Alexandr Zolotko

Злива відмиває гроші / фото Alexandr Zolotko

Тунель на перехресті біля метро Дорогожичі опинився практично повністю затопленим, через що утворилися величезні затори. Чомусь ніхто з водіїв не ризикнув перевірити свої нерви в підводному автомобілеплаванні.

Дорогожичі "прекрасні" після зливи / фото Анастасія Сироткіна

Страждає від сильної зливи і Куренівка. Там, утім як і по всьому місту, де пройшов освіжаючий дощик, ускладнено рух не тільки приватного транспорту, але і громадського.

На перетині вулиць Сирецькій та Кирилівської нічого нового - тут знову потоп / фото Stanislav Shepeliev

Пробка перед Сирецькій вже є, і це ще не годину пік / фото Stanislav Shepeliev

Не складно здогадатися, що сильна злива, яка супроводжувалася грозою і градом, паралізувала рух на київських дорогах. Місто стало у заторах в очікуванні, поки зливостоки все ж впораються з потоком води. Або ж калюжі самі висохнуть...

Не тільки вода лилася на голови киян, але й падали гілки / фото Alexandr Bosenko

А тепер трохи гумору.

Погода цього літа поки що не особливо радувала сонячними днями, і фестивалям під відкритим небом доводиться непросто / зображення Ivan Marunych

У цілому, рух у столиці паралізований.