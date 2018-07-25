Град і шквальний вітер накрили Борщагівку (відео)

17:50, 25 липня 2018
1042
0

На Борщагівці разом зі зливою пройшов град з поривами вітру.

На Борщагівці випав град \ instagram.com/dm.mark/
На Борщагівці випав град \ instagram.com/dm.mark/

У деяких частинах столиці пройшла не тільки потужна злива, а й випав град.

Так зокрема град і сильний вітер зафіксовані на Борщагівці. Крім цього, у соцмережах містяни повідомляють, що град був і в деяких інших районах.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У Києві через зливи затопило аеропорт "Жуляни" (фото) У Києві через зливи затопило аеропорт "Жуляни" (фото)
Град і шквальний вітер накрили Борщагівку (відео) Град і шквальний вітер накрили Борщагівку (відео)
У Києві завтра пройде дощ з грозою, температура до +27° У Києві завтра пройде дощ з грозою, температура до +27°
Завтра майже по всій Україні пройдуть дощі з грозами (карта) Завтра майже по всій Україні пройдуть дощі з грозами (карта)
Лісову пожежу в Греції показали з космосу (фото) Лісову пожежу в Греції показали з космосу (фото)
Через негоду в Україні без світла залишились 66 населених пунктів Через негоду в Україні без світла залишились 66 населених пунктів
Між пожежами та потопами: погода на планеті влаштувала «істерику» (відео) Між пожежами та потопами: погода на планеті влаштувала «істерику» (відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 23 °
Хмарно, невеликий дощ
Погода Стерлінг
92 %
753 мм
3.5 м/с
95 %
Стрічка новин