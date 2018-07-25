Град і шквальний вітер накрили Борщагівку (відео)

На Борщагівці разом зі зливою пройшов град з поривами вітру.

На Борщагівці випав град \ instagram.com/dm.mark/

У деяких частинах столиці пройшла не тільки потужна злива, а й випав град.

Так зокрема град і сильний вітер зафіксовані на Борщагівці. Крім цього, у соцмережах містяни повідомляють, що град був і в деяких інших районах.