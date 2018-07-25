У Києві через зливи затопило аеропорт "Жуляни" (фото)

Рівень води на площі біля терміналів досягає 20 см.

Підтоплена привокзальна площа перед терміналами в аеропорту Жуляни \ фото: Дмитро Власов

Привокзальна площа перед внутрішнім і міжнародним терміналами A і D в аеропорту "Жуляни" виявилася повністю затоплена водою в результаті сильної зливи в Києві.

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Про це свідчать фотографії очевидців.

«Welcome to Kyiv! #IEV Річковий вокзал у Жулянах», - написав Дмитро Власов, який опублікував у соцмережі фотографії з місця підтоплення.

За його словами, рівень води досягав 20 см. Через це пасажири змушені були знімати взуття і йти до терміналу босоніж.