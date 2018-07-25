На Шулявці апокаліптична злива завалила дерева (фото)

18:56, 25 липня 2018
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Києву ще довго доведеться приводити себе в порядок після сьогоднішньої аномальної зливи.

На Шулявці завалило дерева / Фото УНІАН
На Шулявці завалило дерева / Фото УНІАН

Сьогодні, 25 липня, Київ накрив невероятныйливень з грозою і градом. Кореспондент УНІАН сфотографував його наслідки на Шулявці - там дерева попадали, місцями навіть вирвавши великі плити.

Як повідомляв УНІАН, також у Києві затопило підземні переходи, в деяких утворилися навіть водоспади.

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