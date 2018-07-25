На Шулявці апокаліптична злива завалила дерева (фото)
Києву ще довго доведеться приводити себе в порядок після сьогоднішньої аномальної зливи.
Сьогодні, 25 липня, Київ накрив невероятныйливень з грозою і градом. Кореспондент УНІАН сфотографував його наслідки на Шулявці - там дерева попадали, місцями навіть вирвавши великі плити.
Як повідомляв УНІАН, також у Києві затопило підземні переходи, в деяких утворилися навіть водоспади.
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