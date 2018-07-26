Сьогодні Україну накриють дощі з грозами, місцями спека до +32° (карта)
Найспекотніше буде на півдні та сході.
Згідно з даними Погода УНІАН, 26 липня в Україні пройдуть дощі з грозами, на півдні та сході до +32°.
Через негоду в Україні без світла залишились 66 населених пунктів
На сході без опадів, температура до +32°. Жителів південних регіонів очікують дощі з грозами. Температура до +32°.
На заході України пройдуть дощі. Температура до +27°.
У північних областях грози. Температура до +27°. У центрі пройдуть дощі, температура до +31°.
За народним прогнозом, 26 липня — Собор Архангела Гавриїла. Суха погода у цей день передвіщає хорошу осінь. Якщо 26 липня сильна злива з грозою — до дощової осені.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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