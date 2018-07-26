Сьогодні Україну накриють дощі з грозами, місцями спека до +32° (карта)

Найспекотніше буде на півдні та сході.

Сьогодні в Україні очікуються грози / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 26 липня в Україні пройдуть дощі з грозами, на півдні та сході до +32°.

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На сході без опадів, температура до +32°. Жителів південних регіонів очікують дощі з грозами. Температура до +32°.

На заході України пройдуть дощі. Температура до +27°.

У північних областях грози. Температура до +27°. У центрі пройдуть дощі, температура до +31°.

Прогноз на 26 липня / УНІАН

За народним прогнозом, 26 липня — Собор Архангела Гавриїла. Суха погода у цей день передвіщає хорошу осінь. Якщо 26 липня сильна злива з грозою — до дощової осені.

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