У Києві сьогодні пройде дощ, вдень температура до +27°

08:30, 26 липня 2018
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Ввечері у столиці до +23°.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 26 липня, у Києві пройде дощ з грозою, температура до +27°.

Сьогодні Україну накриють дощі з грозами, місцями спека до +32° (карта)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +23°. Вітер східний до 2,7 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 05:13, а зайде о 20:54.

Як повідомляв УНІАН, 26 липня в Україні пройдуть дощі з грозами, на півдні та сході до +32°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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