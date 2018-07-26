У Києві сьогодні пройде дощ, вдень температура до +27°
Ввечері у столиці до +23°.
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 26 липня, у Києві пройде дощ з грозою, температура до +27°.
Сьогодні Україну накриють дощі з грозами, місцями спека до +32° (карта)
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +27°, ввечері - до +23°. Вітер східний до 2,7 м/с.
Сонце в столиці зійшло у 05:13, а зайде о 20:54.
Як повідомляв УНІАН, 26 липня в Україні пройдуть дощі з грозами, на півдні та сході до +32°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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