Більше сотні населених пунктів в Україні залишилися без світла через негоду

09:31, 26 липня 2018
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Найбльше знеструмлених населених пунктів у Запорізькій області.

В Україні вирує негода / ДСНС
В Україні вирує негода / ДСНС

У середу, 25 липня, внаслідок ускладнення погодних умов (град, гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач в Україні було знеструмлено 117 населених пунктів у семи областях.

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Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, у Запорізькій області знеструмлено 30 н.п., Дніпропетровській – 24 н.п., Житомирській – 20 н.п., Київській – 14 н.п., Донецькій – 13 н.п., Луганській – 12 н.п., Кіровоградській – 4 н.п. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, 25 липня Київ накрила неймовірна злива з грозою і градом. Так, тунель на перехресті біля метро Дорожогічі виявився був практично повністю затоплений, через що утворилися величезні пробки.

Крім того, після дощу привокзальна площа перед внутрішнім і міжнародним терміналами A і D в аеропорту "Жуляни" виявилася повністю затоплена водою.

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