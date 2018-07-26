Більше сотні населених пунктів в Україні залишилися без світла через негоду
Найбльше знеструмлених населених пунктів у Запорізькій області.
У середу, 25 липня, внаслідок ускладнення погодних умов (град, гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач в Україні було знеструмлено 117 населених пунктів у семи областях.
У Києві сьогодні пройде дощ, вдень температура до +27°
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Так, у Запорізькій області знеструмлено 30 н.п., Дніпропетровській – 24 н.п., Житомирській – 20 н.п., Київській – 14 н.п., Донецькій – 13 н.п., Луганській – 12 н.п., Кіровоградській – 4 н.п. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Нагадаємо, 25 липня Київ накрила неймовірна злива з грозою і градом. Так, тунель на перехресті біля метро Дорожогічі виявився був практично повністю затоплений, через що утворилися величезні пробки.
Крім того, після дощу привокзальна площа перед внутрішнім і міжнародним терміналами A і D в аеропорту "Жуляни" виявилася повністю затоплена водою.
Погода в Україні
-
Вінниця+25°... +19°
-
Дніпро+31°... +20°
-
Донецьк+31°... +20°
-
Житомир+25°... +19°
-
Запоріжжя+31°... +21°
-
Івано-Франківськ+26°... +17°
-
Київ+26°... +20°
-
Кіровоград+30°... +20°
-
Луганськ+32°... +20°
-
Луцьк+27°... +19°
-
Львів+26°... +17°
-
Миколаїв+28°... +20°
-
Одеса+29°... +20°
-
Полтава+30°... +20°
-
Рівне+28°... +19°
-
Сімферополь+29°... +18°
-
Суми+30°... +19°
-
Тернопіль+26°... +18°
-
Харків+30°... +21°
-
Херсон+29°... +20°
-
Хмельницький+26°... +19°
-
Черкаси+29°... +21°
-
Чернігів+26°... +20°
-
Чернівці+25°... +19°