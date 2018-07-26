Більше сотні населених пунктів в Україні залишилися без світла через негоду

Найбльше знеструмлених населених пунктів у Запорізькій області.

В Україні вирує негода / ДСНС

У середу, 25 липня, внаслідок ускладнення погодних умов (град, гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач в Україні було знеструмлено 117 населених пунктів у семи областях.

Читайте також У Києві сьогодні пройде дощ, вдень температура до +27°

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, у Запорізькій області знеструмлено 30 н.п., Дніпропетровській – 24 н.п., Житомирській – 20 н.п., Київській – 14 н.п., Донецькій – 13 н.п., Луганській – 12 н.п., Кіровоградській – 4 н.п. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, 25 липня Київ накрила неймовірна злива з грозою і градом. Так, тунель на перехресті біля метро Дорожогічі виявився був практично повністю затоплений, через що утворилися величезні пробки.

Крім того, після дощу привокзальна площа перед внутрішнім і міжнародним терміналами A і D в аеропорту "Жуляни" виявилася повністю затоплена водою.