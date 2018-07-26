Негода в Києві: повалені дерева, затоплені вулиці та розбиті автомобілі (фоторепортаж)

На вулиці Жилянській дерево впало на автомобіль.

У Києві сильний вітер повалив дерева / ДСНС

У середу, 25 липня, у Києві пройшла злива, внаслідок якої були повалені дерева та затоплені дороги.

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Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Так, по всьому місту впало вісім дерев, зокрема, на вулиці Жилянський дерево впало на автомобіль. Також на проспекті Перемоги, 53, був повалений білборд.

Крім того, рятувальникам довелося відкачувати воду з підземних переходів та проїжджих частин. Загалом було відкачано більше 3,4 тисяч куб. метрів води.

Нагадаємо, привокзальна площа перед внутрішнім і міжнародним терміналами A і D в аеропорту "Жуляни" виявилася повністю затоплена водою в результаті сильної зливи в Києві.