Негода в Києві: повалені дерева, затоплені вулиці та розбиті автомобілі (фоторепортаж)
На вулиці Жилянській дерево впало на автомобіль.
У середу, 25 липня, у Києві пройшла злива, внаслідок якої були повалені дерева та затоплені дороги.
Більше сотні населених пунктів в Україні залишилися без світла через негоду
Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Так, по всьому місту впало вісім дерев, зокрема, на вулиці Жилянський дерево впало на автомобіль. Також на проспекті Перемоги, 53, був повалений білборд.
Крім того, рятувальникам довелося відкачувати воду з підземних переходів та проїжджих частин. Загалом було відкачано більше 3,4 тисяч куб. метрів води.
Столиця оговтується після потужної зливи
Нагадаємо, привокзальна площа перед внутрішнім і міжнародним терміналами A і D в аеропорту "Жуляни" виявилася повністю затоплена водою в результаті сильної зливи в Києві.
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