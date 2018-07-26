Синоптики попереджають про грози в Україні

11:42, 26 липня 2018
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В Україні продовжується негода.

В Україні очікуються грози / фото УНІАН
В Україні очікуються грози / фото УНІАН

Сьогодні, 26 липня, в Україні очікуються грози.

Сьогодні Україну накриють дощі з грозами, місцями спека до +32° (карта)

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України з посиланням на Український гідрометцентр.

"Вдень 26 липня в Україні очікуються грози", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у середу, 25 липня, внаслідок ускладнення погодних умов (град, гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач в Україні було знеструмлено 117 населених пунктів у семи областях.

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