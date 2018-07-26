Синоптики попереджають про грози в Україні
В Україні продовжується негода.
Сьогодні, 26 липня, в Україні очікуються грози.
Сьогодні Україну накриють дощі з грозами, місцями спека до +32° (карта)
Про це повідомляє прес-служба ДСНС України з посиланням на Український гідрометцентр.
"Вдень 26 липня в Україні очікуються грози", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у середу, 25 липня, внаслідок ускладнення погодних умов (град, гроза, пориви вітру) через спрацювання системи захисту ліній електропередач в Україні було знеструмлено 117 населених пунктів у семи областях.
Читайте також
Апокаліпсис у Києві: столицю накрила неймовірна злива з грозою, затопивши вулиці і паралізувавши рух (фото, відео)
Погода в Україні
-
Вінниця+25°... +19°
-
Дніпро+31°... +20°
-
Донецьк+31°... +20°
-
Житомир+25°... +19°
-
Запоріжжя+30°... +21°
-
Івано-Франківськ+26°... +17°
-
Київ+26°... +20°
-
Кіровоград+30°... +20°
-
Луганськ+32°... +20°
-
Луцьк+27°... +18°
-
Львів+26°... +17°
-
Миколаїв+28°... +20°
-
Одеса+30°... +20°
-
Полтава+30°... +20°
-
Рівне+28°... +18°
-
Сімферополь+29°... +18°
-
Суми+30°... +19°
-
Тернопіль+26°... +18°
-
Харків+30°... +21°
-
Херсон+29°... +20°
-
Хмельницький+26°... +18°
-
Черкаси+29°... +21°
-
Чернігів+26°... +20°
-
Чернівці+25°... +19°
Віргінія, США
+ 20 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
Відчувається як: +20 °
Вологість: 82 %
Тиск: 750 мм
Вітер: 2.9 м/с
Ймовірність опадів: 23 %
Схід: 06:04
Захід 20:27
Видимість: 14 км
Фаза місяця:
Стрічка новин